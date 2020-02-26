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ABD'de petrol rafinerisinde yangın

ABD'nin California eyaletinde bir petrol rafinerisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

26.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:18ABD'de petrol rafinerisinde yangın
ABD'nin eyaletinde bir petrol rafinerisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ABD'nin California eyaletindeki Carson kentinde Marathon Petroleum şirketine ait bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının bir patlamanın ardından yerel saatle 22.50 sıralarında soğutma kulesinde çıktığı belirtildi. Rafineriden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebilirken çevrede yaşayanlar için henüz bir tahliye emri verilmedi. Rafinerinin çevresinin güvenlik kordonuna alındığı öğrenildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, can kaybı ve herhangi bir yaralanma bildirilmedi. - LOS ANGELES

Amerika Birleşik Devletleri, California, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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