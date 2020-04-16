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ABD'de petrol sondaj kule sayısı 67 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Nisan itibarıyla son bir haftada 67 adet düşüşle 444 adete geriledi.

16.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:10
ABD'de petrol sondaj kule sayısı 67 adet azaldı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Nisan itibarıyla son bir haftada 67 adet düşüşle 444 adete geriledi.

Enverus DrillingInfo tarafından haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada doğal gaz kule sayısı 7 adet düşüşle 123 adete indi ve toplam petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 74 adet düşüşle 567'ye geriledi.

Bu gelişmelere bağlı olarak, 858 adeti petrol ve 218 adeti de doğalgaz olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 1,076 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 548 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 18 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havza olan Permian'da sondaj kule sayısı 32 adet düşüşle 302'ye geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 9.3 milyon varil düşeceğinin öngörüldüğünü açıkladı.

IEA'nın aylık raporunda, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzede seyahat kısıtlamaları uygulandığına dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Seyahat kısıtlamalarının yılın ikinci yarısında kaldırılıcağının öngörüldüğü senaryoya göre dahi, küresel petrol talebinin 2020 yılı genelinde, 2019 yılına göre günde 9.3 milyon varil düşeceğini öngörüyoruz."

IEA raporunda, bu daralmanın geçen 10 yıl boyunca elde edilen büyümeyi bir kalemde sileceğine de dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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