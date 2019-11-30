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ABD'de petrol sondaj kulesi 3 adet azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.

30.11.2019 13:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:28ABD'de petrol sondaj kulesi 3 adet azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 3 adet azalarak 668'e düştü.
Perşembe 63,13 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 3,76 düşüşle 60,75 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,55 düşerek 55,42 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 58,06 dolardan tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

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