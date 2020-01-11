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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11 azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet azalış gösterdi.

11.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:22ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 11 azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 11 düşerek 659'a geriledi.
Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı üç hafta üst üste düşüş gösterdi.
Perşembe günü 65,37 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,98 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 59,04 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 59,56 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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