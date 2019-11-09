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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.

09.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:32ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 7 adet azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 7 azalarak 684'e düştü.
Böylece, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında 3 hafta üst üste azalma oldu.
Perşembe gününü 62,29 dolarla tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü yüzde 0,51 artışla 62,61 dolardan kapattı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 0,51 artarak 57,44 dolar oldu. WTI bir önceki günü 57,15 dolardan tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

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