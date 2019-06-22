22.06.2019 09:49
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet artış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes 'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 15-21 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 artarak 789'a yükseldi.
Perşembe günü 64,58 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 65,31 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 57,39 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 57,09 dolardan kapanmıştı.
Kaynak: AA
Baker Hughes , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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