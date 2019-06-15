15.06.2019 08:52
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 azalarak 788'e düştü.
Perşembe 61,67 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 62,30 dolara çıkarken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 52,54 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 52,27 dolardan kapanmıştı.
Kaynak: AA
Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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