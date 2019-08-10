Haberler» Ekonomi» Haber

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.

10.08.2019 10:50 ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azaldı.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 6 adet azalarak 764'e geriledi.
Perşembe günü 57,38 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dün kapanışta 58,29 dolara çıktı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 54,22 dolardan günü tamamladı. WTI'nin varil fiyatı önceki günü 52,54 dolardan kapatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:06   Kaymakam Görgülüarslan'dan MİSİAD'a iade-i ziyaret
11:55   Altın yükseldi, döviz düştü
11:52   Fındık üreticileri huzur içinde hasat yapıyor
11:50   Galericilere ek süre tanındı
11:46   Dernek ve vakıfların sığır eti ithalatı için "istisnai düzenleme"
11:30   Zorlu Enerji yeni şarj istasyonlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor
11:26   Galericilere, iş yeri şartlarına uyum için ek süre tanındı