Haberler » Ekonomi » Haber

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.

21.09.2019 07:42ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 14 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 14 azalarak 719'a indi.
Perşembe 64,84 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 64,58 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 58,36 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 58,71 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
07:42 ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
00:43 Cezaevi'nde sultani üzüm hasadı
00:19 Bayburt- Gümüşhane Havalimanı 2020'de tamamlanacak
23:22 ATO Başkanı Baran: "Dünyada coğrafi işaretli ürünler 200 milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor"
22:33 Ekonomide yeni fay hattı: Petrol fiyatları
22:26 ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Coğrafi işaretli ürünleri ekonominin ve uluslararası ticaretin...
21:22 ATO'dan "Anadolu'dan dünyaya" resepsiyonu