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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azalış gösterdi.

28.09.2019 09:40ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 6 azalarak 713'e indi.
Perşembe 62,74 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünkü kapanışta 61,88 dolara gerilerken, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 56,17 dolardan günü tamamladı. WTI bir önceki gün 56,41 dolardan kapanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

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