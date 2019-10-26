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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 17 adet azalış gösterdi.

26.10.2019 09:30ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 17 adet azalış gösterdi.
Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 17 azalarak 696'ya düştü.
Perşembe 61,49 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı dünü yüzde 0,79 artışla 61,98 dolardan tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 1 artarak 56,63 dolardan kapandı. WTI bir önceki günü 56,07 dolardan tamamlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Kaynak: AA

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