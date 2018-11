ABD'de Petrol Stoklarının Artması Petrol Fiyatlarını Düşürdü

Petrol fiyatları, ABD 'de ham petrol stoklarının artması ve Trump 'ın fiyatları düşürme talebi ile geriledi.Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol stoklarındaki artışın aşağı yönlü beklentileri güçlendirmesi ve bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump 'tan petrol fiyatlarının düşürülmesi çağrısı içeren diğer bir tweet'in ardından varil başına 55 doların altında seyretti.Vadeli petrol kontratları New York 'ta, Çarşamba günkü yüzde 2.3'lük yükselişin bu hafta başındaki kaybın bir kısmını geri almasının ardından yüzde 0.6 kadar düştü. ABD'de Çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ham petrol stokları geçen hafta da artarak yükselişini dokuzuncu haftaya taşıdı ve Mart 2017'den bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirdi. Öte yandan, Başkan Trump, Twitter yoluya yaptığı açıklamada Suudi Arabistan 'a düşük petrol fiyatları için teşekkür etti, ancak aynı zamanda "biraz daha düşürelim" çağrısında bulundu.Ham petrol fiyatları bu ay, potansiyel arz bolluğu endişeleri ile ayı piyasasına girdi. Traderlar İran petrolünün yaptırımlara rağmen bazı ülkelere tanınan geçici istisnadan dolayı piyasaya gelmeye devam etmesini beklerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortakları gelecek ay Viyana 'daki toplantıda dengeye ulaşmanın yollarını arayacak. Citigroup Inc.'ye göre, OPEC toplantısında, kısıntı olmamasından günlük 1.4 milyon varillik müşterek kısıntıya, tüm seçenekler masada olacak.Sydney'de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, "Trump'ın yorumundan sonra risk büyük olabilir ve açık bir şekilde piyasa Suudi Arabistan'ın üretim kısıntıları konusunda güçlü duruş sergileyemeyeceği endişelerini taşıyor," dedi ve "Fiyatlar muhtemelen buralarda bir taban buldu ve arz tarafından bazı detaylara ulaşıncaya kadar buralarda dalgalanacak" şeklinde görüş bildirdi.Ocak vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 35 sent düşerek varil başına 54.28 dolara kadar indikten sonra Singapur saati ile 11: 55'te 54.44 dolara geldi. ABD'nin Perşembe günü Şükran Günü tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı kontrat için bugün kapanış olmayacak. Kontrat Çarşamba günü, önceki seansta yüzde 6.6 düştükten sonra 1.20 dolar yükselerek 54.63 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 29 altında.Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 18 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 63.30 dolara indi. Kontrat Çarşamba günü yüzde 1.5 yükselerek 63.48 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 8.86 dolar primli işlem gördü.