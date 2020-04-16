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ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 40 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

16.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:30
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 40 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.
Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda önceki aya kıyasla 43,9 puanlık azalışla eksi 56,6'ya indi.
Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eksi 30 değerini alması yönündeydi. Endeks, mart ayında ise eksi 12,7 olarak kaydedilmişti.
Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki sert düşüş etkili oldu.
Bu dönemde yeni siparişler endeksi, eksi 15,5 değerinden eksi 70,9 değerine gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 0,2'den eksi 74,1'e düştü.
Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, Fed, Ekonomi
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