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ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti

Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

12.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
ABD'de piyasalar ikinci kez devre kesti
Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler nedeniyle piyasalardaki negatif seyir sürerken, S&P 500 endeksinin açılışın ardından yüzde 7 düşmesiyle devre kesici uygulaması bu hafta ikinci kez devreye girdi ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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