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ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak

ABD’de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için yeni 10 bin işçi istihdam edecek

20.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:13
ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını yüzünden evlere dağıtım için 10 bin işçi alacak
ABD'de pizza firması Dominos, Covid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için 10 bin yeni işçi istihdam edecek.

ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, duyulan ihtiyaç üzerine evlerinden çıkamayanlara hizmet için 10 bin yeni işçi istihdam edeceğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya

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