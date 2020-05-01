Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ABD'de pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdı

ABD'de pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdıABD, (DHA) ? ABD'de bir pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadın, pizzasını vermek istemeyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boruyla saldırıya uğradı.

01.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:10
ABD'de pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdı
ABD, (DHA) ? ABD'de bir pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadın, pizzasını vermek istemeyen kimliği belirsiz bir kişi tarafından metal boruyla saldırıya uğradı. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin Arizona eyaletinde geçtiğimiz hafta pizza restoranından çıkan 77 yaşındaki kadının önünü keserek, pizzasını vermesini isteyen kimliği belirsiz bir kişi tarafınfdan metal boruyla saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi, elindeki pizzayla direnen kadını etkisiz hale getirmek için metal sopayla başına vurdu. O anlar pizza restoranının güvenlik kamerasına yansıdı. 'Farkedildiğini hisseden kişi, kadının elindeki pizzayı alarak olay yerinden kaçtı. Polisler soyguna tanık olan veya elinde pizza kutusuyla kaçan birini gören kişilerin polise bildirmelerini istedi. ABD’de pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Erken seçim iddialarına AK Parti’den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor Haberler
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Haberler››Güncel››ABD'de pizzasını vermeyen kadına metal sopayla saldırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:57: MARKETLERDE SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 14:56: Burhaniye'de Neziha Nine aylığını getirenlere dua etti - Haber 14:56: Malatya'da 2 mezrada karantina kaldırıldı - Haber 14:56: 1 Mayıs halayında işçiler sosyal mesafeyi "fırça sapıyla" sağladı - Haber 14:53: Belediye, işçilerin 20 yıllık borcunu ödedi - Haber 13:37: 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar - Haber 12:29: İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir - Haber 12:27: Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı - Haberler 10:00: Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haber 09:39: 72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor - Ekonomi