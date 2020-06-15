ABD'de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

ABD'de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktıABD, (DHA)- ABD'nin başkenti Washington'da ırkçılık karşıtı protestoda, bir polis memuru, 7 yaşındaki bir çocuğun yüzüne biber gazı sıktı.

15.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:06
ABD'de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı
ABD, (DHA)- ABD'nin başkenti Washington'da ırkçılık karşıtı protestoda, bir polis memuru, 7 yaşındaki bir çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Protestocular olaya sert tepki gösterdi.
Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen ABD'nin başkenti Washington'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı. Protesto sırasında bir polis memuru, Avery'nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne biber gazı sıktı. Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek müdadele etti. Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.
KÜÇÜK ÇOCUK OLAY KARŞISINDA TRAVMA YAŞADI
Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine 'bunu hak edecek ne yaptığını' sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.
GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞAN KİŞİYE GÖZALTI
Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha'nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna " videoyu paylaşacağım" demesi üzeresine,Hreha'nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna 'lazer tuttuğu' gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi. ABD’de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul’da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya’da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Haberler››Güncel››ABD'de polis 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Son dakika güncel: Nijerya'da Kovid-19 önlemleri yatırımcıların yüzde 87'sini olumsuz etkiledi - Haber 16:31: İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar - Haber 16:30: Son dakika haber! 'İl imamı' Fetullah Gülen imzalı saatle yakalandı - Haber 16:29: İSTANBUL İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ'NDEN YENİ KARARLAR - Haber 16:29: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 15:59: Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı - Haber 15:49: Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi - Haber 15:34: Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı - Haber 16:01: Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor - Magazin