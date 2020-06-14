ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü Protestolar şiddetlendi

ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü Protestolar şiddetlendiABD, (DHA)- ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks (27) adlı kişinin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

14.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:15
ABD'de polis bir siyahiyi daha öldürdü Protestolar şiddetlendi
ABD, (DHA)- ABD'nin Atlanta kentinde siyahi Rayshard Brooks (27) adlı kişinin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Olayın yaşandığı yerdeki restoran protestocular tarafından ateşe verilirken; Atlanta polis şefi Erika Shields, istifa ettiğini duyurdu.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için düzenlenen protestolar etkisini azaltmaya başlamışken; Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da Rayshard Brooks adlı bir siyahi vatandaşı da polis tarafından vurularak öldürüldü. Brooks'un ölünün ardından kentte başlayan protestoların yerini şiddet olayları aldı. Brooks'un vurulmadan önce polise elektroşok tabancası uzattığı ve polisin ateş açtığı aktarıldı.
POLİSLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Atlanta Polis Departmanı (APD) Brooks'un vurulması olayına karışan Devin Bronsan ve Garrett Rolfe adlı iki polisin fotoğraflarını yayınladı. APD'den yapılan açıklamada, 'Memur Bronsan idari göreve alındı ve memur Rolfe'nin görevine son verildi' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Bronsan'ın 2018'de, Rolfe'nin ise 2013'te göreve başladıkları bilgisi paylaşıldı.
RESTORAN ATEŞE VERİLDİ
Brooks'un ölümünün ardından başlayan protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Brooks'un yaşamını yitirdiği bölgedeki restoran, protestocular tarafından ateşe verildi. APD basın sözcüsü ABD medyasında yaptığı açıklamada, protestolarda 36 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Öte yandan, polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği aktarıldı.
POLİS ŞEFİ İSTİFA ETTİ
Yaşanan olayların ardından APD polis şefi Erika Shields, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Shields, yaptığı yazılı açıklamada, 'Yirmi yılı aşkın bir süredir Atlanta Emniyet Müdürlüğü'ndeki en iyi kadın ve erkeklerle birlikte hizmet ettim. Bu şehre ve bu departmana duyduğum derin sevgiden dolayı istifamı sundum' ifadelerini kullandı.
GEORGIA VALİSİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
George Valisi Brian Kemp, Atlanta'da Brooks'un polis tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Kemp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Atlanta Polis Departmanı'nın isteği üzerine Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), Rayshard Brooks'un ölümüne neden olaydaki iki polis memuruna ilişkin soruşturma başlattı. GBI Direktörü Vic Reynolds'un ve ekibinin adaletin yerine getirilmesini sağlamak için gerçekleri takip edeceğinden eminim' dedi. ABD’de polis bir siyahiyi daha öldürdü Protestolar şiddetlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Atlanta, Güncel, Haber

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