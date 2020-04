ABD'de polis eskortuyla New York'a 300 bin koruyucu maske sevkiyatı yapıldı

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgının en fazla görüldüğü New York eyaletine polis eskortuyla 300 bin maske sevkiyatı yapıldı.ABD'nin önde gelen futbol takımlarından Boston merkezli New England Patriots takımının patronu Robert Kraft'ın yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için Çin'den getirdiği 1.2 milyon N-95 tipi yüz maskesinden 300 bini polis eskortuyla New Yok'a gönderildi. Önceki gün New England Patriots Amerikan futbol takımının özel uçağı ile Çin'den Massachusetts eyaletinin Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na getirilen 1.2 milyon N-95 tipi yüz maskesi ve kişisel koruyucu ekipmanının 300 bini polis eskotu eşliğinde New York'a getirilerek yetkililere teslim edildi.Öte yandan 113 bin 704 korona virüs vakasının bulunduğu New York'ta virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 565'e yükseldi.(Hasan Çelik/İHA)

