ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı
ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldıABD, (DHA) ? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı.
13.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:52
ABD'de polis, kanıtları paketlerken zehirlenerek bayıldı
ABD, (DHA) ? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı fentanil maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fentanil'in, 1950'lerin sonunda Belçika'da sentez edildiği ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olarak bilinen kimyasal madde olduğu belirtiliyor.
ABD, (DHA) ? ABD'de polis memuru, operasyon kapsamında ele geçirilen delilleri paketlediği sırada maruz kaldığı 'fentanil' adlı kimyasal madde nedeniyle bayıldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, polisin yere yığılması sonrası meslektaşlarının yardımına koştuğu görüldü.
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Bartlesville ilçesindeki polis merkezinde, uyuşturucu operasyonu kapsamında ele geçirilen delilleri paketleyen polis memuru, maruz kaldığı fentanil maddesi yüzünden baygınlık geçirdi. Yere yığılan polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Fentanil'in, 1950'lerin sonunda Belçika'da sentez edildiği ve morfinden yaklaşık 80 kat daha güçlü olarak bilinen kimyasal madde olduğu belirtiliyor.
Kaynak: DHA
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Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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