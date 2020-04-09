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ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

ABD'de polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldıkları sırada memurlardan biri saldırıya uğradı.

09.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:43
ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

ABD'de polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldıkları sırada memurlardan biri saldırıya uğradı. Şüpheli Nelson Jimenez (31), gözaltı sırasında bir polise arkadan yaklaşarak başına yumruk attı. O anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

New York eyaletindeki Bronx bölgesinde, polis ekipleri şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken saldırıya uğradı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Jimenez'in polise arkadan yaklaştığı ve başına yumruk attığı görüldü. Polisin ise darbeyle sarsıldığı; Jimenezin koşarak kaçtığı kameralara yansıdı. Kep ve maske takan Jimenez, saldırının hemen ardından yumruklar savurduğu polis memurundan kaçmaya çalıştı. Yakın çevrede bulunan bir şarap evinde yakalanan Jimenez gözaltına alındı. Bronx Bölge Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan polis memuru Nelson, Jimenez'den şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel
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