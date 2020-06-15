ABD'de polis yanan sürücüyü aracın içinden böyle kurtardı

ABD'de polis yanan sürücüyü aracın içinden böyle kurtardıABD, (DHA) ? Son dönemlerde polis şiddetiyle gündeme gelen ABD'nin Atlantic City kentinde, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan ve bilincini kaybeden genci ölümden polis kurtardı.

15.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:05
ABD'de polis yanan sürücüyü aracın içinden böyle kurtardı
ABD, (DHA) ? Son dönemlerde polis şiddetiyle gündeme gelen ABD'nin Atlantic City kentinde, meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan ve bilincini kaybeden genci ölümden polis kurtardı.
Polis şiddeti ve ırkçılık olaylarıyla gündeme gelen ABD'nin Atlantic City kentinde, önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada, 29 yaşında olduğu belirlenen ve ismi açıklamanmayan sürücünün çarpmanın etkisiyle bilincini kaybettiği ve baygınlık geçirdiği öğrenildi. Araçta sıkışan gence ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi.
SÜRÜCÜLER SIKIŞAN ARAÇTAN KURTARILDI
Olay yerine gelen polis, araçta yangın çıkmasının ardından baygın yatan sürücünün emniyet kemerini keserek sürücüyü araçtan çıkardı. Kazada her iki aracın sürücüsü ciddi oranda yaralanırken, yaralıların tedavisi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis merkezi tarafından servis edilen görüntülerin, son dönemde şiddet olaylarıyla yıprandığı düşünülen ABD polis teşkilatının imajını yeniden kazanmak için görüntülerin paylaşıldığı yorumunda bulunuldu. ABD’de polis yanan sürücüyü aracın içinden böyle kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Atlantic, DHA, Güncel, Haber

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