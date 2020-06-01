ABD'de protestocular Beyaz Saray'ı savaş alanına çevirdi

ABD'de protestocular Beyaz Saray'ı savaş alanına çevirdiWashington, (DHA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor.

01.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:36
ABD'de protestocular Beyaz Saray'ı savaş alanına çevirdi
Washington, (DHA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Hafta sonu Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Grubu dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı bomba ve havai fişek kullandı.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Olayın gerçekleştiği kent Minneapolis yakınındaki St.Paul kentinin ardından başkent Washington'da da yine binlerce kişi bir araya geldi. Washington Belediye Başkanı akşam saat 11.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı konulduğunu duyurdu. Ancak protestocular geri adım atmadı. Şehrin pek çok yerinde yangın çıktı. Çöp kovalarının yakıldığı başkent sokaklarında Beyaz Saray'ın yakınlarındaki tarihi kilisede de yangın çıktı.
WASHİNGTON'DA SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ
Polis sokağa çıkma yasağının başladığı saat 11'den sonra harekete geçti. Grubu dağıtmak için biber gazı ve havai fişek kullanan polis ekipleri dakikalarca müdahele etti. Atlı polis ekiplerinin de müdahale ettiği olaylar gece yarısı itibariyle sonlandı.
PEK ÇOK KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
New York'un yanı sıra, Miami, Chicago ve Los Angeles gibi ABD'nin önde gelen kentlerinin de aralarında bulunduğu onlarca şehirde düzenlenen eylemlerde pek çok bina ateşe verildi. Onlarca işyerlerinin camları kırılırken mağazalar yağmalandı. Bu arada öfkeli protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmaların ve şiddet olaylarının artması üzerine, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland/Oregon ve Louisville gibi pek çok kentte de sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Yasağa uymayarak protesto eylemlerine devam eden gruplara polis, yine biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etti. Sokağa çıkma yasağını delen binlerce kişi polis tarafından tutuklandı. ABD’de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel, Haber

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