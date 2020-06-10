ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kameradaABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor.

10.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:32
ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada
ABD, (DHA)- ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltın alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd için başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. New York'ta mağazaya zorla giren bir grup protestocunun 10 bin dolar değerindeki soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.
ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda yağmalar devam ediyor. 1 Haziran'da meydana gelen olayda, yerel saatle 22.00 sıralarında bir grup yağmacı, New York'taki Herald Meydanı'ndaki bir mağazaya girerek 10 bin dolar değerinde soygun gerçekleştirdi.
BİR GECE ÖNCE DE KUYUMCU SOYULMUŞTU
Yerel kaynaklar, aynı bölgede 31 Mayıs günü iki kişinin bir kuyumcuya girerek vitrin camlarını kırdığı ve 29 bin dolar değerinde ürünü çaldığı belirtildi. Bahsi geçen kişilerin daha önce de bir elektronik mağazayı soymaya çalıştıkları ifade edildi. Polis heryerde yağmacıları arıyor. ABD’de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çorum’da çobanın ’Aslan gördüm’ iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
CHP’li Mahmut Tanal’ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu Haber
Aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsünü kanlar içinde gören genç kadın, gözyaşlarına boğuldu
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Erdoğan’ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu Haber
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Haberler››Güncel››ABD'de protestocuların mağazayı yağmalama anları kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:57: Iğdır Belediyesindeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 14 kişi yakalandı - Haber 12:57: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haber 12:55: Bursa'da gece kulübü işletmecisi cinayetinin sanıkları yargılanıyor - Haber 12:54: İsmail Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor - Haber 12:53: Antalya'yı nem bulutları kapladı - Haber 12:07: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği yazıda asker uğurlama konusunda yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi - Haber 10:51: Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu - Haber 10:31: Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor - Haber 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber 09:50: CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti - Haberler