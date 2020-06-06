ABD'de protestolar sırasında vurularak öldürülen eski polis şefinin cinayet zanlılarının...

ABD'de protestolar sırasında vurularak öldürülen eski polis şefinin cinayet zanlılarının görüntüleri yayınladıABD, (DHA) ?

06.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:27
ABD'de protestolar sırasında vurularak öldürülen eski polis şefinin cinayet zanlılarının görüntüleri yayınladı
ABD, (DHA) ? ABD'de bir polisin siyahi George Floyd'u öldürülmesiyle başlayan protestolarda emekli bir siyahi polis vurularak öldürülmesinin ardından cinayet zanlılarının yeni görüntüsü yayınlandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından polisin şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere ödül vereceğini açıkladı.
ABD'de St Louis kentinde, George Floyd cinayetiyle başlayan protestolar sırasında bir grup eylemci tarafından öldürüldüğü tahmin edilen eski polis şefi David Dorn'un (77) cinayet zanlılarının yeni görüntüleri yayınladı. David Dorn adlı eski polis şefi, emanet mağazasının soyulması sırasında, soyguncular tarafından 2 Haziran'da hayatını kaybetmişti.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA BİLGİ VERENLERE ÖDÜL
Polis, Dorn'u öldüren şüphelilerin görüntülerini içeren video yayınladı. Dorn'un mağaza sahibiyle arkadaş olduğu ve zaman zaman güvenlik kontrolü yaptığı ifade edildi. Eski polis şefinin öldürüldüğü sırada mağaza ve çevresinde bulunan şüphelilerin polis tarafından tespit edilerek sosyal medyadan yayınlandı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere ödül vereceğini açıkladı. David Dorn, geçtiğimiz Salı günü, bahsi geçen emanetçi mağazası önünde silahla vurulmuş olarak bulunmuştu. ABD’de protestolar sırasında vurularak öldürülen eski polis şefinin cinayet zanlılarının...

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Haber

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