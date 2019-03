ABD'de Regaib Kandili

Kaynak: AA

Başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) düzenlenen Miraç Kandili programına çok sayıda Müslüman katıldı.Açılışını 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yaptığı, ABD 'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan Türkler ve farklı etnik kökenden çok sayıda Müslüman katıldı.Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, salavatlar getirildi.Hatip Yasin Davud'un yaptığı sohbette, üç ayların fazilet ve bereketi ile ilgili hususlar aktarılırken, daha sonra yapılan duaya camideki tüm cemaat hep birlikte iştirak etti. Programın ardından cemaate yemek ikramı yapıldı. New York 'ta kandil kutlamasıÖte yandan ABD'de en fazla Türk'ün yaşadığı New York bölgesinde de Regaib Kandili idrak edildi. Türkiye 'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, kandil dolayısıyla Queens bölgesindeki Mimar Sinan Camisi'nde düzenlenen programa katıldı.Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaib Kandili'nde Queens Mimar Sinan Camisi'nde Türk-Amerikan toplumumuz ile buluştuk." ifadesini kullandı.