Haberler» Güncel» Haber

- ABD'de Rehine Krizi: 2 Ölü

- ABD'de rehine krizi: 2 ölüARKANSAS - ABD'nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.

28.08.2019 09:52
- ABD'de Rehine Krizi: 2 Ölü
- ABD'de rehine krizi: 2 ölü
ARKANSAS - ABD'nin Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde yaşanan rehine krizinde silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü.
Arkansas eyaletindeki Helena-West Helena kentinde rehine krizi yaşandı. Silahlı bir saldırgan, rehin aldığı 2 kişiyi öldürdükten sonra bir kişiyi daha rehin aldı. Olay yerine gelen yerel polis ve SWAT ekipleri binanın çevresinde güvelik çemberi oluşturdu. Saldırganın binaya yaklaşan SWAT ekiplerine ateş açması üzerine, polis tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Rehine krizi sırasında çevredeki yollar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
- ABD'de Rehine Krizi: 2 Ölü

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:34   2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı
10:34   Ağrı'da zorlu bal hasadı başladı
10:34   Burdur'da avcılara denetimler sürüyor
10:34   Soylu: "Yeşilay'la bir protokol imzalamanın memnuniyeti içerisindeyiz"
10:34   Paşapınarı Anıtı yenileniyor
10:33   Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı
10:32   Konyalı sanayiciler SOBE'ye konuk oldu