Haberler » Güncel » ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı:  738 milyar dolar - Haber

ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı:  738 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan 738 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı.

21.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:58 ABD'de rekor savunma bütçesi onaylandı:  738 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'na 2020 yılı için ayrılan 738 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı. Bütçe ABD'nin savunma için ayrılan en yüksek bütçesi oldu.

ABD'nin Joint Andrews Askeri Havaalanında düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Trump daha sonra bütçeyi içeren 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı. Savunma bütçesinin kapsamında Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi ve yaptırım uygulanması öngörülüyor. Yasanın içerdiği bir başka unsur ise, Rusya ortaklı TürkAkım projesi kapsamında Rus enerji ihracatına katkı sağlayan boru hatlarının inşasında çalışan gemi şirketlerine yaptırım getirmesi. Yasanın içeriğinde bulunan bir başka konu Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması yönündeki adımlar çekiyor.       

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Trump'un konuşması

-Trump'un yasayı imzalaması



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:53   Suriye'de yeni göç dalgası devam ediyor - Haber
12:53   Kırşehir'den eski ilçesi Hacıbektaş'a gönül köprüsü - Haber
12:52   DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber
12:52   "Edirne'de din görevlilerine ezanı güzel okuma eğitimi" başlıklı haberimizin giriş ve ikinci... - Haber
12:47   Başkan Turanlı: "Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için" - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:00:28