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ABD'de robotlar futbol oynadı

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı.

11.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:34ABD'de robotlar futbol oynadı

ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı.

MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.

Daha önce de insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketi olan ABD'li Boston Dynamics, Atlas isimli robotunu tanıtmıştı. Atlas'ın videolarda; önündeki engellerden atladığı, açık alanda koştuğu ve basamaklara tek adımla zıpladığı görülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mini Cheetah robotlarının takla atması

-Robotların top sürmesi

-Robotların futbol oynaması



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Güncel

Kaynak: DHA

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