ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı

ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardıABD, (DHA) ? ABD'nin New Jersey bölgesinde sahil güvenlik, 90 kiloluk bir caretta kaplumbağayı tehlikeli biçimde iplere dolanmış bir şekilde buldu.

17.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:59
ABD'de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı
ABD, (DHA) ? ABD'nin New Jersey bölgesinde sahil güvenlik, 90 kiloluk bir caretta kaplumbağayı tehlikeli biçimde iplere dolanmış bir şekilde buldu. Sahil güvenliğin çabaları sonucunda, dev kaplumbağa kurtarıldı. O anlar sahil güvenlik tarafından görüntülendi.
New Jersey'in Cape May sahil kentinde, yetkililer dev bir caretta cinsi kaplumbağanın iplere dolandığını ve ölmek üzere olduğu bilgisini aldı. Olay yerine giden sahil güvenlik, bir ayağını neredeyse kesen iplere dolanmış caretta cinsi dev kaplumbağanın ölmek üzere olduğunu tespit etti. Harekete geçen sahil güvenlik, kaplumbağanın ayağına dolanan ipleri keserek hayvanı kurtardı. ABD’de sahil güvenlik iplere dolanan dev kaplumbağayı böyle kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, DHA, Güncel, Haber

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