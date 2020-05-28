ABD'de salgından kaçan aileler şeffaf cam tabanlı havuzlu apartmana yoğun ilgi gösteriyor

ABD'de salgından kaçan aileler şeffaf cam tabanlı havuzlu apartmana yoğun ilgi gösteriyorTuba KARA, (DHA) - ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle karantinadan sıkılan bir çok aile Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan, yerden 150 metre yükseklikte 40 katlı 'Market Square Tower'...

28.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:24
ABD'de salgından kaçan aileler şeffaf cam tabanlı havuzlu apartmana yoğun ilgi gösteriyor
Tuba KARA, (DHA) - ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle karantinadan sıkılan bir çok aile Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan, yerden 150 metre yükseklikte 40 katlı 'Market Square Tower' apartmanının şeffaf tabanlı havuza yoğun ilgi gösteriyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de karantindadan sıkılan bir çok aile Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan, yerden 150 metre yükseklikte 40 katlı 'Market Square Tower' apartmanından ev satın almak için harekete geçtiği belirtildi.
APARTMANDA CAM TAVANLI HAVUZ BULUNUYOR
Houston şehrinde bulunan şeffaf cam tabanlı gökyüzü havuzlu Market Square Tower Apartman'nın içerisinde sıcak ve kuru saunalara sahip kaplıcalar, bronzlaşma kabinleri, masaj masaları, 24 saat konsiyerj hizmeti, sinema salonu, balo salonu, gökyüzü salonu, sanal golf simülatörü, basketbol sahası, çatı gökyüzü spor salonu bulunuyor.
500-1.5 MİLYON DOLARDAN SATILIYOR
"Market Square Tower? apartmanın satış danışmanlığını yapan şirket yetkilileri, karantinadan sıkılan ve sosyal yaşamdan kopmadan tasarlanmış özel apartmana ilginin yoğun olduğunu belirterek, 2+1 apartman katının 500- 1.5 milyon dolardan satıldığını ifade etti. Şirket yetkilileri tercih nedeninin en büyük nedeninin karantina sürecinde dışarıya çıkamayan kişilerin apartmanda tasarlanmış bir çok sosyal aktiviteden yararlanma şansı olduğunu açıkladı. ABD’de salgından kaçan aileler şeffaf cam tabanlı havuzlu apartmana yoğun ilgi gösteriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Square, Güncel, Haber

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