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ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile piyasa beklentisinin üzerinde artış kaydetti.

17.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:09
ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı
ABD'de sanayi üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile piyasa beklentisinin üzerinde artış kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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