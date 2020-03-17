ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı
ABD'de sanayi üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile piyasa beklentisinin üzerinde artış kaydetti.
17.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:09
ABD'de sanayi üretimi, şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,6 ile piyasa beklentisinin üzerinde artış kaydetti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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