ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Karşılamadı

16 Kasım 2018 Cuma 17:44



16 Kasım 2018 Cuma 17:44

ABD'de sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı.ABD Merkez Bankası (Fed) raporuna göre, ülkede sanayi üretimi, ekimde önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Son 5 aydır yükseliş eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olarak belirlenmişti.Ekimde imalat sanayi üretimi ise beklenti paralelinde yüzde 0,3 arttı. Aynı dönemde, kapasite kullanım oranı yüzde 78,4'e geriledi. Söz konusu oranın yüzde 78,2'ye düşmesi bekleniyordu.Fed, raporunda sanayi sektörünün eylül ve ekimde yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenmesine karşın negatif etkinin yüzde 0,1'den az olduğunu kaydetti.Bu arada, eylül ayına yönelik sanayi üretimindeki artış yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye revize edildi. Eylül ayı kapasite kullanım oranı ise yüzde 78,1'den yüzde 78,5'e düzeltildi.Raporda, ABD sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 4,7 yükseldiği de bildirildi.