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ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti

ABD'de sanayi üretimi, koronavirüs salgınının etkisiyle, Mart'ta aylık yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

15.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:07

ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ülkede sanayi üretimi, Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azaldı. Böylece ABD'de sanayi üretimi Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü gösterdi. Sanayi üretiminde piyasa beklentisi yüzde 4 azalması yönündeydi.

BİRÇOK TESİSİN FAALİYETLERİNİ DURDURMASI ETKİLİ OLDU

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurması etkili oldu.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 6,3 AZALDI

İmalat sanayi üretimi Mart'ta aylık yüzde 6,3 azalarak beklentinin çok üzerinde bir düşüş kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin Mart'ta yüzde 3,2 azalması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ise Mart'ta 4,3 puan azalışla yüzde 72,7'ye geriledi. Kapasite kullanım oranının Mart ayında yüzde 73,8 olması bekleniyordu.

ABD’de sanayi üretimi Mart’ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Dünya, Ekonomi
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