ABD'de sanayi üretimi şubatta beklenenden fazla arttı
ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş kaydetti.
17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:46
ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş kaydetti.
ABD Merkez Bankası ( Fed ), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Bu yılın ilk ayında yüzde 0,5 düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 artması yönündeydi.
Beklenenden fazla yükseliş gösteren sanayi üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve motorlu araç ile parçalarının üretiminin artması etkili oldu.
Bu dönemde imalat sanayi üretimi, yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı. İmalat sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artması yönündeydi.
Kapasite kullanım oranı ise şubatta 0,4 puan artışla yüzde 77'ye yükseldi. Kapasite kullanım oranının geçen ay yüzde 77,1 olması bekleniyordu.
ABD Merkez Bankası ( Fed ), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Bu yılın ilk ayında yüzde 0,5 düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 0,4 artması yönündeydi.
Beklenenden fazla yükseliş gösteren sanayi üretiminde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesi ve motorlu araç ile parçalarının üretiminin artması etkili oldu.
Bu dönemde imalat sanayi üretimi, yüzde 0,1 artarak beklentinin altında kaldı. İmalat sanayi üretimine ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,3 artması yönündeydi.
Kapasite kullanım oranı ise şubatta 0,4 puan artışla yüzde 77'ye yükseldi. Kapasite kullanım oranının geçen ay yüzde 77,1 olması bekleniyordu.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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