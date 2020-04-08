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ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını açıkladı.

08.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:39
ABD'de Sanders başkanlık aday adaylığından çekildi
ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı Bernie Sanders seçim kampanyasını askıya aldığını açıkladı. Sanders'ın çekilmesiyle Joe Biden, Demokrat cephede tek aday adayı olarak kaldı.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için Demokratların aday adayı olan Senatör Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin başkan aday adaylığı kampanyasını askıya aldı. Kampanya merkezinden yapılan açıklamada, Sanders'ın ABD başkanlığı için aday adaylığını durdurmaya kararı verdiği bildirildi. Açıklamada, "Senatör Bernie Sanders, tüm çalışanlarımızla yaptığı konferans sırasında başkan aday adaylığına yönelik kampanyasını askıya aldığını duyurdu" denildi. Kampanya personeli ile yaptığı konferans görüşmesinde yarıştan çekilme kararını açıklayan Sanders'ın takipçilerine de canlı yayın yoluyla hitap etmeyi planladığı bildirildi.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin aday adaylığı kampanyasından çekilen 29'uncu aday oldu. Sanders'ın yarıştan çekilmesinin ardından Joe Biden, Demokrat Parti'nin 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın karşısında tek aday olarak kaldı.

ABD Başkan Donald Trump ise Sanders'ın çekilmesiyle ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bernie Sanders yarış dışı. Elizabeth Warren'a teşekkürler. O olmasaydı Bernie, Süper Salı'da neredeyse her eyalette kazanırdı" ifadelerini kullandı.

Uzun bir siyasi geçmişe sahip olan 78 yaşındaki Sanders, 3 Ocak 2007'den beri ABD'nin Vermont senatörü olarak görev yapıyor. Seçim kampanyasında ölüm cezasının kaldırılması, varlık vergisinin yükseltilmesi, federal asgari ücretlerin artırılması ve sağlık konularında yapmak istedikleriyle öne çıkıyordu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Joe Biden, Politika
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