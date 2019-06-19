19.06.2019 22:54
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BBC

ABD'de 'Seks tarikatı' davası: Nxivm'in lideri Raniere suçlu bulundu

ABD

New York'ta mahkeme, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere'yi suçlu buldu.

New York'ta mahkeme, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak "seks tarikatı" olduğu iddia edilen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere'yi suçlu buldu.

Raniere yöneltilen suçlamalar arasında kadınları kurduğu gizli seks tarikatına sokup, köleleştirmek, aç bırakmak, adının baş harflerini vücutlarına damgalamak, tehdit edip cinsel ilişkiye girmek ve çocuk pornosu materyalleri bulundurmak da var.

6 haftadır süren davada jüri Raniere'yi, yöneltilen tüm suçlamalardan suçl buldu.

Raniere kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Raniere'nin müebbet hapisle cezalandırılabileceği belirtiliyor.

Ayrıntılar geliyor.

BBC
New York, Dünya

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