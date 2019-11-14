Haberler » Dünya » ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti - Haber

ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.

14.11.2019 09:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:49ABD'de Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni Tasarısını bloke etti

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, sözde Ermeni soykırımı olarak adlandırılan tasarının senatoda tanınmasını sağlayacak oylamayı bloke etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 1915'te Ermenilere karşı sözde soykırım gerçekleştirdiğini tanıyan tasarı olarak kabul edilen 296 No'lu tasarının oylanmasına karşı görüş bildiren Senatör Graham, oylamayı bloke etti. Graham oylamaya karşı gelerek "Senatörler tarihi yeniden yazmamalı ve onu olduğundan farklı göstermemeli" açıklamasında bulundu.

Tasarı Genel Kurul'a Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından sunulmuştu,



Amerika Birleşik Devletleri, Lindsey Graham, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:46 Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda
11:46 Trump-Erdoğan görüşmesi: Buzlar çözüldü mü?
11:46 Diktatör Franco'nun eşinin mücevherleri açık artırmayla satılıyor
11:46 Donald Trump'ın azil soruşturmasının ilk oturumunda neler yaşandı?
11:38 Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımaları
11:03 Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'i darbe tehdidiyle indiren Genelkurmay Başkanını yeni başkan görevden aldı
08:01 Azil soruşturmasını soran gazeteciye Trump'ın yanıtı şaşırttı: Erdoğan ile görüşmem azil soruşturmasından daha önemli
01:31 Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım: Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
10:22 Erdoğan ve Trump'ın ortak basın toplantısına Hilal Kaplan damga vurdu
10:23 Yunanistan, tampon bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste 'Ülkeye giremez damgası' vurdu
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
11:49 Ettehiyyatü duası okunuşu nasıldır? Tahiyyat duası anlamı nedir? Ettehiyyatü duası dinle!
14.11.2019 11:56:58