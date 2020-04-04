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ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsle mücadele kapsamında sigortası olmayanların hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

04.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:58
ABD'de sigortası olmayanların hastane masraflarını hükümet karşılayacak
ABD Başkanı Donald Trump, korona virüsle mücadele kapsamında sigortası olmayanların hastane masraflarının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'de sağlık sigortası olmayanların korona virüs tedavileri için gittikleri sağlık kuruluşlarında bir engelle karşılaşmalarını istemedikleri için bu konuda yeni bir karar aldıklarını açıkladı. Trump, "Önümüzdeki 60 gün boyunca, sigortası olmayan Covid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerin masrafları, federal hükumet tarafından karşılanacak" dedi.

Sigortasızların hastane masraflarının geçtiğimiz ay kongreden geçen ekonomik yardım paketindeki fondan karşılanacağını belirten Trump, "Birçok insan bu salgının ciddiyetini anlamadı. Bense her zaman pandemilerin başa gelecek en kötü şey olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.

5 çocuğun korona virüs testi pozitif çıktı

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Maryland Valisi Larry Hogan gazetecilere yaptığı açıklamada, biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlandığı duyurdu. Bebeklerin en küçüğünün 1 aylık olduğunu belirten Vali Hogan, "Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım gözetmiyor, kimse bu konuda dokunulmaz değil" ifadelerini kullandı.

Pentagon, New York'a 85 mobil morg 100 bin ceset torbası gönderiyor

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nın (FEMA) çağrısı üzerine Pentagon, New York eyaleti için 85 mobil morg ve 100 bin ceset torbasının sağlaması için birimlerin görevlendirildiğini duyurdu. New York'ta korona virüs salgını ile mücadele kapsamında görev alan ulusal muafız güçleri tarafından santral park ve kentin belirli yerlerine sahra hastaneleri kurma çalışmaların sürdürdükleri belirtildi.

New Jersey eyaletinde tüm seçimler iptal edilecek

New Jersey Valisi Phil Murphy yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle yaklaşan seçimleri erteleyeceğini açıkladı. Vali Murphy, günlük korona virüs basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki koltuklar için Mayıs ve Haziran ayında yapılacak ön seçimler ve yerel seçimlerde dahil ertelenmesi için yakında resmi bir karar açıklayacağını söyledi.

Pentagon, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 19 bin 700 asker görevlendirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ülke genelinde yeni korona virüs salgını ile mücadele kapsamında salgının etkili olduğu eyaletlerde görev yapmak üzere 19 bin 700 ulusal muhafız gücü askerinin görevlendirildiğini açıkladı. Pentagon, ulusal muhafız güçlerinin yerel halka, tıbbi malzemelerin nakliyesi ve dağıtımı, her türlü lojistik desteğin sağlanması, kurulacak sahra hastanelerine ve gıda dağıtımına valilerin çalışmaları doğrultusunda yardımcı olacaklarını ve muhafız güçlerine ihtiyaç duyulması halinde sayının 40 bine çıkarılacağını duyurdu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Güncel
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