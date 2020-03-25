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ABD'de silah satışları tavan yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs salgınının toplumsal huzursuzluğa yol açacağı endişesiyle yüzde 800 artışla silah satışlarında patlama yaşandı.

25.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:10
ABD'de silah satışları tavan yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nde korona virüs salgınının toplumsal huzursuzluğa yol açacağı endişesiyle yüzde 800 artışla silah satışlarında patlama yaşandı.
Korona virüs salgını nedeniyle Avustralya başta olmak üzere bir çok ülkede tuvalet kağıdı satışları tavan yaparken, ABD'de de son 2 haftada silah satışlarında patlama yaşandı. Korona virüs pandemisinin toplumsal huzursuzluğa yol açacağı tedirginliği yaşayan ABD'liler silah ve mühimmat stoklamaya başladı.
ABD'deki birçok silah mağazası sahibi, salgının yol açabileceği ekonomik krizin sosyal düzeni bozacağı endişesiyle satışlarda artış yaşandığını ifade etti. Tulsa'daki Dong's Guns Ammo and Reloading silah şirketinin sahibi David Stone yaptığı açıklamada, "Satışlarda yüzde 800 civarında bir artış yaşadık. Bu korona virüs korkusu. Bunu anlamıyorum ve mantıksız olduğunu düşünüyorum" dedi.
Salgından en çok etkilenen eyaletlerden Washington'daki Lynnwood Gun'un sahibi Tiffany Teasdale, mağaza açılmadan bir saat önce kapıda uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, "En yoğun günlerde 20-25 ateşli silah satışı yapıyorduk. Bugün 150'den fazla satıyoruz" şeklinde konuştu.
"Erkek, kadın, genç, orta yaşlı, farklı etnik kökenlerden herkes silah satın alıyor" ifadelerini kullanan Teasdale, bir müşterisinin 2 kadının markette kalan son su şişesi için kavga ettiğini görünce silah almaya karar verdiğini söyledi. Müşterilerin kolluk kuvvetlerinin yetersiz olduğunu düşündükleri için tedirgin olduklarını ifade eden Teasdale, "Yani bir çok insan para, tuvalet kağıdı, su, yiyecek çalmak için birilerinin evine girmesinden korkuyor" dedi.
ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 797'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güncel

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