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ABD'de silahlı gruptan 'koronavirüs' protestosu

Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 30 bin 844'e ulaştı.

16.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:44
ABD'de silahlı gruptan 'koronavirüs' protestosu
Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de vaka sayısı 640 bini geçerken, ölü sayısı da 30 bin 844'e ulaştı. ABD'nin Michigan eyaletinde de corona virüs vakası 25 bin, ölü sayısı da 1921'e çıktı. Michigan'da bazı gruplar silahlarıyla sokaklara dökülerek, parlamento binasının önünde toplandı. Silahlı grup, karantinanın kaldırılması çağrısında bulundu.

ABD'nin Michigan eyaletinde Kendilerini "Lüzumsuz Karantinaya Karşı Olan Michigan Halkı" olarak adlandırılan bir grup, korona virüs salgınına karşı eyalette uygulanan karantinayı protesto etmek amacıyla Lansing kentinde parlamento binası önünde protesto eylemi yaptı.Salgın nedeniyle  sokağa çıkma yasağının 30 Nisan'a uzatılması ve yeni kısıtlamaların gelmesi halkı sokağa döktü. Bazı silahlı grupların da sokağa çıktığı görülürken, araçlarıyla çıkanlar da trafikte yoğunluğa neden oldu.

SİLAHLI GRUPLAR DA SOKAKTA...

Araçlarıyla konvoy oluşturarak kente giriş yapan grubun salihlı olması dikkat çekti. Michigan Valisi Gretchen Whitmer'in karantina uygulamasına karşı olduklarını belirten protestocular, ekonomik darboğazın corona virüsten daha fazla insan öldürdüğünü iddia ettiler. Göstericiler, ellerinde "Michigan'ı yeniden açın" ve "Karantinayı bitirin, çalışmamıza izin verin" yazılı pankartlarla kararları protesto etti.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de 644 bin 348 kişide koronavirüs tespit edilirken; ülke genelinde toplam can kaybı 28 bin 554'e ulaştı.

- Abd

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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