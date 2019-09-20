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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

ABD'de Beyaz Saray'a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

20.09.2019 12:05
ABD'de Beyaz Saray'a 3 kilometre mesafede bulunan Columbia Heights bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Columbia Heights bölgesinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis, olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken saldırganları arama çalışmaları sürüyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Washington, Güncel

Kaynak: İHA

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