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ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi yaralandı, 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde İngiltere ve Hollanda'da meydana gelen saldırılarda 2 kişini hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

01.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:58

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 11 kişi yaralandı.

tarafından yapılan basın açıklamasında, olayın sabah erken saatlerde, şehrin Kanal Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. Polisin olay yerine yakın olması sebebiyle silah sesini duyarak hemen müdahale ettiği, 11 kişinin vurulduğu ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

İNGİLTERE, HOLLANDA VE BREZİLYA'DA DA SALDIRILAR OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Ayrıca Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin almıştı.

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Polis, Dünya

Kaynak: DHA


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