ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 11 kişi yaralandı.

Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, olayın sabah erken saatlerde, şehrin Kanal Caddesi'nde meydana geldiği belirtildi. Polisin olay yerine yakın olması sebebiyle silah sesini duyarak hemen müdahale ettiği, 11 kişinin vurulduğu ve 2 kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bir kişinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıkladı.

İNGİLTERE, HOLLANDA VE BREZİLYA'DA DA SALDIRILAR OLMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Ayrıca Brezilya'nın Rio kentinin merkezindeki bir barda bıçaklı bir saldırgan 6 kişiyi rehin almıştı.