ABD’de silahlı saldırı 14 yaralı

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'unun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Texas eyaletindeki Chicago kentindeki bir cenaze evinin yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda, 9'u kritik olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralıların cenaze evindeki bir merasime gelenler olduğu aktarılırken; saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. ABD medyası, silahlı saldırıya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cenaze evinin yakınlarında bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silah seslerinin gelmesini ardından insanların kaçtıkları görüldü.