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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

24.08.2019 18:47 ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında bir polis memurunun da olduğu 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Coconut Creek'in West Park bölgesinde bir silahı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1'isi özel yetiştirilmiş SWAT üyesi polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Coconut Creek Polis departmanının verdiği ilk bilgilere göre, silahlı saldırı Sawgrass otobanının güney kesiminde bulunan bir bölgede gerçekleşti. Yapılan açıklamada ölü ve yaralı bilgileri doğrulanırken hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.

Coconut Creek İtfaiye personelin verdiği bilgiye göre ise, SWAT üyesi polis memuru ve diğer iki yaralı Broward Health North'da bulunan hastaneye kaldırıldı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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