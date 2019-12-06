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ABD'de silahlı soygun girişimi: 4 ölü (ÇATIŞMA ANLARI İLE)

ABD'de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldı, sürücüsünü de rehin aldılar.

06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:22ABD'de silahlı soygun girişimi: 4 ölü (ÇATIŞMA ANLARI İLE)

ABD'de kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan silahlı saldırganlar, olay yerini terk ederken United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldı, sürücüsünü de rehin aldılar. Çıkan silahlı çatışmada 2'si soyguncu olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan Coral Gables aldı bölgede meydana geldi. Yerel saat ile 16: 15'te meydana gelen olayda, silahlı soyguncular bir kuyumcuyu soymaya çalıştı. Soygun girişimine kuyumcunun sahibinin silahla karşılık vermesi üzerine soyguncular olay yerini terk etti. Soyguncular UPS'ye ait bir kamyonu çalarak, sürücüsünü de rehin aldı. Durumu ihbar alan polis ekipleri ile çaldıkları kamyonla kaçmaya çalışan soyguncular arasında kovalamaca başladı. Bir süre sonra soyguncular, sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyince polisle çatışmaya girdiler

Yetkililer, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir de sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Polisle soyguncular arasındaki çatışmadan görüntü

-Polisin, çalınan UPS kamyonunu kovalaması////TV KAYDI

-UPS'nin açıklamasının fotoğrafı

-Hayatını kaybeden UPS sürücüsünün fotoğrafı

-Polisin olaya dair açıklaması



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Kaynak: DHA

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