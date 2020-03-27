Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'de sosyal mesafe tartışması

Korona virüs vaka sayısında ABD'nin Çin'i geçmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi, virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği tartışmalarını başlattı.

27.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:20
ABD'de sosyal mesafe tartışması
Korona virüs vaka sayısında ABD'nin Çin'i geçmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi, virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği tartışmalarını başlattı.
ABD'de korona virüs vakalarının Çin'i geçmesi tedirginliği artırdı. Vakaların büyük ölçüde görüldüğü New York'ta zorunlu hizmetlerin ve acil işlerin dışında kalan insanlar adeta evlerine kapandı. Johns Hopkins Üniversitesi Halk Sağlığı uzmanları, Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için insanların evde kalmaya devam etmesi gerektiğine ve sosyal mesafenin korunması gerektiğine vurgu yapıyor.
TRUMP'IN KONUŞMASI TEPKİ TOPLADI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe giren sosyal mesafe tedbirinin ekonomik etkisinin korona virüs pandemisinin yayılmasından ve bunlara atfedilen ölümlerden daha kötü olabileceğini öne sürmesi ise bilim çevrelerinde tepki topladı. Trump'ın sosyal mesafe kuralının gevşetilebileceği ve kapalı işletmelerin açılabileceği sinyalini vermesi ile virüsün daha kötü boyutlara ulaşabileceği vurgulandı. Johns Hopkins Üniversitesi İletişim Uzmanı Saralyn Cruickshank tarafından kaleme alınan makalede, Dünya Sağlık Örgütünün ABD'nin salgının yeni merkez üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirttiğini dile getirerek, "Sosyal mesafe kurallarının kaldırılarak işletmelerin açılması ABD'deki virüsün bulaşmasını çok daha yaygın hale getirebilir. Hastalık dalgası daha da büyüyebilir" dedi.
Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi Direktörü Tom Inglesby ise on binlerce kez paylaşılan tweet'inde, "Sosyal mesafenin sona ermesini öneren herkesin eğer bunu yaparsak ülkenin nasıl görüneceğini tam olarak anlaması gerekiyor. Kovid-19, ülke çapında büyük sosyal ve ekonomik etkilerle birlikte milyonlarca kişiyi öldürebilir" ifadelerini kullandı.
"ASYA'DA SOSYAL MESAFENİN KORUNMASI YAYILMAYI DURDURMUŞTUR"
Sağlık çalışanlarını korumak için maskelerin yetersizliğine dikkat çeken Inglesby, hastanelerde bir hafta içinde solunum cihazlarının bitmesinin beklendiğini, vakaların yaklaşık yüzde 15'i ciddi olduğu için solunum cihazı eksikliğinin sağlık çalışanlarına ve hastalara yeterli oksijen sağlayamayacağı anlamına geldiğini belirtti. Inglesby, "Mevcut kanıtlar, sosyal uzaklaştırma önlemleri olmadan virüsün enfekte olan her bir kişi için ortalama 2,5 kişiye yayıldığını gösteriyor. Bu hastalığın durması için ortalama bir insanın onu 1'den az kişiye yayması gerekiyor. Asya'daki sosyal uzaklaşma uygulamaları üç hafta içinde hastalığın hızla yayılmasını önlemeye yardımcı olmuştur" dedi.
ABD'de salgının merkezi konumundaki New York'un Valisi Andrew Cuomo ise zaman zaman sosyal medyada Trump'a ağır eleştirilerde bulunuyor. Eyalet genelinde hastane ve yatak sayılarını artırmak için büyük çaba sarf eden Vali Cuomo, "Öngörülen senaryolara göre virüsün yayılma hızına baktığımızda sağlık sistemimizin kapasitesini aşacağını tahmin ediyoruz. Eyaletimizin hastane kapasitesini artırmak ve yayılmayı durdurmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. En büyük önceliğimiz, hastalar için daha fazla yatak bulmak. Durumu ağır olan hastalarımızın düzgün bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak için ihtiyacımız olan solunum cihazlarını almaktır. Yeni geçici hastane siteleri için yeni yerler araştırıyoruz. Üniversite yatakhanelerini ve otelleri acil durum için hazırlıyoruz" dedi.
Vali Cuomo, ayrıca emekliler ve öğrenciler de dahil olmak üzere 12 bin sağlık çalışanının devam eden Kovid-19 salgını sırasında devletin dalgalanma sağlık gücünün bir parçası olarak gönüllü olarak çalışmak üzere kaydolduğunu ve toplam gönüllü sayısını 52 binin üzerine çıkardığını söyledi.
(Candemir Sarı/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD'de sosyal mesafe tartışması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Haberler
Artan fiyatlara kızan oto yıkamacı, araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD’dan Erdoğan’a korona tedbirleri kapsamında mektup Haberler
TÜSİAD'dan Erdoğan'a korona tedbirleri kapsamında mektup
Ankara’da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR Haberler
Ankara'da belediye, kendi imkanlarıyla yaptı: Kovid-19 SAVAR
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti Haberler
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya’nın düştüğü hataya düşmedi Haberler
Türkiye, koronavirüsle mücadelede İspanya'nın düştüğü hataya düşmedi
Türkiye’nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haberler
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
İstanbul’da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak Haberler
İstanbul'da 50 bin yaşlı vatandaşa gıda yardımı yapılacak
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi Haberler
Diyanet duyurdu: Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: KİLİS Azez'de 61 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Haber 11:40: İSTANBUL-VALİ YERLİKAYA 65 YAŞ ÜSTÜ 50 BİN VATANDAŞA 6 HAFTA BOYUNCA HAYIR KOLİSİ ULAŞTIRACAĞIZ - Haber 11:40: ANTALYA Karayolunda 'yüksek ateş' kontrolü - Haber 11:40: Kovid-19 nedeniyle yurt dışından getirilen öğrenciler sağlanan imkanlardan memnun - Haber 11:38: Corona virüse karşı önlemler alırken ağız ve diş sağlığımızın önemi nedir? - Haber 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber