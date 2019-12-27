Haberler » Dünya » ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü - Haberler

ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

ABD'de yemek teslimat şirketi DoorDash'te şoförlük yapan Türk vatandaşı, yemek teslim almak için girdiği restorandaki soyguncular tarafından vurularak hayatını kaybetti.

27.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:36 ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü

ABD'de yemek teslimat şirketi DoorDash'te şoförlük yapan Türk vatandaşı, yemek teslim almak için girdiği restorandaki soyguncular tarafından vurularak hayatını kaybetti.

Olay ABD'nin eyaleti Manassas bölgesindeki Denny's isimli restoranda yerel saatle 02.30 sıralarında meydana geldi.

Polis sözcüsü, birinin elinde silah, diğerinin cop bulunan maskeli 2 soyguncunun restorana girdiğini; içerideki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını, ardından çıkışa yöneldikleri sırada içzerideki bir kişiyi vurarak yaraladıklarını duyurdu. Polis, yemek teslim almak için restorana gelen Yusuf Özgür'ün (56) soyguncuların kaçışını sırasında kapıda onlarda karşılaştığını; soyguncuların kapıyı tutan Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ederek kaçtıklarını söyledi. Açıklamada hastaneye kaldırılan Özgür'ün kurtarılamadığı belirtildi.

Virginia Polisi, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini duyurdu.

16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün, bu işi ek gelir için ikinci iş olarak yaptığı belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:02   Kılıçdaroğlu, Atatu¨rk'u¨n Ankara'ya gelis¸inin 100. yıl dönümünü kutladı - Haberler
13:57   Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı - Haberler
13:54   Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu - Haberler
13:54   Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
13:54   Sözcü Gazetesi davasında 7 sanığa FETÖ'den hapis cezası - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:23   Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Haberler
12:54   Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
12:29   Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
12:09   Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler - Haberler
27.12.2019 14:03:39