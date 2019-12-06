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ABD'de soyguncularla çatışma: 4 ölü

ABD'nin Florida eyaletinde kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan silahlı iki kişinin peşine düşen güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 4 kişi öldü.

06.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:32ABD'de soyguncularla çatışma: 4 ölü
ABD'nin Florida eyaletinde kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan silahlı iki kişinin peşine düşen güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 4 kişi öldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, FBI ajanı George Piro yaptığı açıklamada, Florida eyaletinin Miami kentine yakın Coral Gables'da iki silahlı soyguncunun bir kuyumcuyu soymasının ardından United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldığını belirtti.
Kamyonun sürücüsünü de rehin alan soyguncularla polis ekipleri arasında çatışma çıktığını kaydeden Piro, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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