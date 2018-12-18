ABD'de Suçlu Kovalayan Polise Tren Çarptı

ABD
'nin Chicago eyaletinde alınan ihbar üzerinde olay yerine gelen iki polise tren çarptı. Polis
memurları hayatını kaybetti.
ABD'nin Chicago Eyalet Polisince yapılan açıklamaya göre, ihbar alan iki polis memuruna tren çarptı. Kazada iki polis memuru da hayatını kaybetti. Komiser Eddie Johnson tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybeden iki polisin 37 yaşındaki Eduardo
Marmolejo ve 31 yaşındaki Conrad Gary olduğu ifade edildi.
Johnson, polislerin aradığı zanlının gözaltına alındığını ve soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu kaydetti. - CHICAGO
Amerika Birleşik Devletleri
Kaynak: İHA